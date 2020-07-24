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В США готовы уничтожить COVID-19: ученые создали препарат, который заменит вакцину

Ученые создали препарат на основе 61 типа антител.

24 июля 2020, 05:15
коронавирус,пробирки
Ученые считают, что препарат может быть эффективным в борьбе с COVID-19 / Reuters

Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке сделали заявление о создании принципиально нового лекарственного препарата, который может оказать существенное влияние на процесс борьбы с COVID-19. В препарат включен 61 тип антител, собранных специалистами у людей с тяжелой формой заражения коронавирусной инфекцией.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Как утверждают ученые, одной из главных составляющих препарата является синтез 61 типа антител, которые помогут организму быстро и эффективно преодолеть болезнь.

В процессе исследования ученые смогли обнаружить такие антитела и выяснили, что они вырабатываются во время борьбы организма с вирусной инфекцией. Антитела собрали от 60 пациентов, сражающихся с тяжелой формой COVID-19. Десять из антител показали устойчивую реакцию отторжения коронавируса.Читайте такжеСколько будет стоить вакцина от COVID-19 в Украине: названа примерная цена

Практические эксперименты на клетках продемонстрировали, что антитела нейтрализуют коронавирус. Исследования с хомяками показали, что инфузия одного из самых сильных антител защищала животных от заболевания.

Профессор медицины Колумбийского университета Дэвид Хо высказал предположение о том, что такие антитела могут использоваться для лечение или профилактики коронавируса.

"Будем искать лечение на ранних стадиях заболевания, особенно среди тех, кто подвержен риску развития серьезных заболеваний, таких как пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями", - отметил ученый, добавив, что при введении препарата хомякам, исследователям удалось полностью устранить вирус из легочных тканей животных.Читайте такжеДни коронавируса сочтены: в России заявили, что первая вакцина от COVID-19 готова

Напоследок исследователь подчеркнул, что использование коктейля из антител могло бы полностью заменить вакцину и предотвратить устойчивость коронавируса к лечению.

Ранее стало известно, что вакцина от COVID-19 может появиться уже к концу 2020 года, причем стоимость препарата ориентировочно составит 2,5 евро.

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