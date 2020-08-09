Ученые нашли еще одно эффективное лекарство в борьбе с COVID-19

Лекарство помогло быстро выздороветь одному пациенту, находящемуся "на грани смерти" / pixabay.com

Ученые из США нашли еще один препарат, который может помочь в лечении коронавирусной болезни, жертвами которой стали почти 726 тысяч человек во всем мире.

Речь идет о препарате Авиптадил - он используется для улучшения эрекции, пишет Daily Mail.

Производители лекарства утверждают, что около 16 пациентов в США перестали пользоваться аппаратом искусственной вентиляции легких или вылечились от дыхательной недостаточности в течение четырех дней после вдыхания данного препарата.

При этом врачи в Хьюстоне говорят, что лекарство помогло быстро выздороветь одному пациенту, находящемуся "на грани смерти".

Авиптадил представляет собой синтетическую форму природного пептида в организме, называемого VIP, который защищает клетки легких от повреждений, уменьшая воспаление. Бразильские исследователи также утверждают, что пептид может блокировать проникновение коронавируса в клетки и его репликацию.

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Как сообщал Главред, в начале июля Европейская комиссия одобрила использование препарата Ремдесивир для лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Из-за серьезности угрозы пандемии коронавируса процедуру одобрения препарата осуществили в кратчайшие сроки - менее чем через месяц после подачи соответствующей заявки.

Ремдесивир ранее использовали для лечения пациентов с лихорадкой Эбола. Ученые обратили внимание, что этот медпрепарат сокращает время выздоровления от коронавируса на 31%, или в среднем на 4 дня для госпитализированных пациентов.