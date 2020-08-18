Коронавирус уязвим: ученые нашли новое лекарство от COVID-19

Эбселен эффективен в борьбе против коронавируса / Фото pixabay.com

Американские ученые обнаружили ранее неизвестную уязвимость нового типа коронавируса и заявили, что препарат эбселен эффективен в борьбе против COVID-19.

Исследование провели специалисты Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете США. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые отметили, что наиболее уязвимым компонентом коронавируса является протеаза Mpro, которая может стать полезной при разработке новых стратегий лечения инфекции. При этом специалисты отмечают, что именно против Mpro эффективен эбселен.

Эбселен обладает противовирусным, противовоспалительным и антиоксидантным действием, и используется для лечения многих заболеваний, в том числе биполярного расстройства и потери слуха.

Читайте такжеСколько стоит лечение от коронавируса: врач озвучил реальные суммыУченые из США поясняют, что этот препарат также способен снижать активность протеазы Mpro, а это в свою очередь помогает в борьбе с COVID-19.

Как сообщал Главред, ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, какой препарат эффективен во время лечения коронавируса. По его словам, это лекарство является очень дорогим и дефицитным.