Ученые нашли способ определять COVID-19 при помощи популярных гаджетов

Инфекцию можно определить во время инкубационного периода / Reuters

Обнаружить заражение коронавирусом можно при помощи умных часов или фитнес-браслета. Причем эти гаджеты помогут определить болезнь на ранней стадии, так как позволяют следить за частотой пульса и параметрами сна человека.

К таким выводам пришли американские ученые, проводившие исследование на группе из пяти тысяч добровольцев, жизненные показатели которых отслеживали с помощью гаджетов, пишут Известия.

"Во время исследования отслеживались три показателя: пульс в состоянии покоя, частота сердечных сокращений, приходящаяся на один шаг при ходьбе, а также продолжительность сна. Анализ информации с помощью нашего математического алгоритма показал, что у 85% зараженных коронавирусом испытуемых наблюдалось увеличение данных показателей еще до появления первых симптомов СOVID-19", – отметили исследователи.

Читайте такжеВ Португалии создали первую маску, которая нейтрализует COVID-19Новый метод выявления коронавируса может стать более массовым способом диагностики, чем ПЦР-тест. Таким образом болезнь можно обнаружить в инкубационном периоде, за 14 дней до появления симптомов.

В дальнейшем американские ученые собираются увеличить точность своего нового метода, прибавив к наблюдаемым показателям концентрацию кислорода в крови, снижение которой может говорить о поражении легочной ткани, страдающей при коронавирусной пневмонии.

Как сообщал Главред, ученые из США создали прибор, который позволяет практически мгновенно обнаруживать у человека заражение коронавирусом либо следы антител, если пациент уже переболел СOVID-19.