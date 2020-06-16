Как коронавирус проникает в организм: ученые назвали главный путь

COVID-19 чаще всего попадает в организм через слизистую оболочку носа / Фото pixabay.com

Американские ученые из Северной Каролины в США опровергли мнение, что коронавирус чаще всего проникает в организм человека через горло. По их словам, самым главным "коридором" для входа COVID-19 является нос.

Ученые отмечают, что версия о том, что коронавирус попадает в организм через горло, основывалась на симптомах заболевания. Так, первым симптомом заражения коронавирусом считалась боль в горле, а на насморк при COVID-19 люди жаловались нечасто, передает Frankfurter Rundschau.

Чтобы изучить путь, который проходит коронавирус в организме, исследователи реконструировали в лаборатории на основе имеющихся генетических данных о вирусе искусственного двойника, который светится зеленым цветом при флуоресценции. С помощью такого высокочувствительного метода они изучили различные типы клеток в слизистой оболочке носа, глотки и бронхов, чтобы установить содержание в них рецепторов ACE2. Эти рецепторы как раз имеют решающее значение при COVID-19, поскольку вирус "цепляется" к ним, чтобы попасть внутрь клетки.

В результате было установлено, что концентрация рецепторов ACE2 снижалась в направлении от верхних дыхательных путей к нижним. Как поясняют ученые, это означает, что в клетках слизистой носа их было больше, чем в клетках глотки и бронхов.

Таким образом теперь исследователи утверждают, что на самом деле вирус попадает в организм другим путем. По их совам, сначала он поражает клетки носовой полости и оттуда с физиологическими жидкостями попадает в глубокие отделы легких. Через нос COVID-19 также может попадать в мозг.

"Впрочем, данные результаты не позволяют сделать вывод о том, что другой путь – прямое заражение легких, – не встречается. Однако теперь он кажется "менее вероятным". Если исходить из того, что сначала вирус поражает слизистую носа или лишь затем легкие, то это время можно использовать, чтобы с помощью терапии предотвратить развитие легочной инфекции при COVID-19", – резюмировали ученые.

Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, как коронавирус отличить от гриппаНапомним, ранее американские офтальмологи заявили, что COVID-19 может попадать в организм не только через нос и рот, но и через глаза.

Как известно, основные симптомы коронавируса: кашель; высокая температура; боль (в горле, головная, мышечная).

Также медики отмечают, что пациенты могут не иметь никаких симптомов заболевания COVID-19. Кроме того, есть "суперносители" коронавируса. В эту категорию относятся дети – они могут быть инфицированы, но не иметь клинических проявлений болезни.