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Ученые назвали группы крови, наиболее уязвимые перед COVID-19

Люди с первой группой крови имеют лучшую защиту от коронавируса.

23 июля 2020, 05:47
коронавирус
Ученые не нашли взаимосвязи между группой крови и рисками тяжелого течения болезни / pixabay.com

Американские ученые провели исследование и обнаружили взаимосвязь между группой крови человека и риском заражения китайским коронавирусом COVID-19.

В ходе ретроспективного анализа, проведенного среди 1 289 пациентов, выяснилось, что люди с третьей и четвертой группами крови и положительным резус-фактором наиболее подвержены риску инфицирования коронавирусом, сообщает Harvard Medical School.

При этом люди с первой группой крови имеют лучшую защиту от COVID-19.

Вместе с тем американские ученые не нашли взаимосвязи между группой крови и рисками тяжелого течения болезни, необходимостью в госпитализации или курсом интенсивной терапии, а также любыми биомаркерами воспаления.
Сообщается, что результаты требуют дальнейшего исследования.

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Как сообщал Главред, ранее китайские ученые пришли к выводу, что коронавирусом чаще всего заражаются люди, у которых кровь второй группы.

Напомним, по состоянию на 5:30 утра среды, 22 июля, в мире зарегистрированы 14 898 145 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 242 740 новых зараженных.

При этом 615 462 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 6 246 человек.

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