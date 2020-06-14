Ученые назвали идеальный климат для распространения коронавируса

Ученые оценили, как коронавирус распространялся в 50 городах мира / Фото pixabay.com

Международная группа ученых провела исследование, и по его результатам назвала идеальный климат для распространения коронавируса SARS-CoV-2, который провоцирует опасную болезнь COVID-19.

Результаты опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open, передает РИА Новости.

Ученые оценили, как коронавирус распространялся в 50 городах мира. Среди них они выделили восемь, где инфекция передавалась от человека к человеку "значительными темпами". В частности, это Ухань, Токио, Тэгу, Кум, Милан, Париж, Сиэтл и Мадрид. Данные брались по состоянию на 10 марта.

Исследователи заметили, что все эти города расположены в пределах 30-50 градусов северной широты. Это также соответствует южной и северной границам континентальной части США. Как известно, на данный момент Америка лидирует в мире по числу зараженных коронавирусом.

Читайте такжеПри какой температуре погибает коронавирус: ученые дали точный ответВ городах, расположенных на этой "полосе", в период пикового распространения коронавируса погода была примерно одинаковой — от пяти до десяти градусов тепла при относительной влажности 44-84 процента.

"Мы полагаем, что вирус SARS-CoV-2 хуже распространяется в условиях высоких температур и влажности", — рассказал профессор Института вирусологии при Университете штата Мэриленд Мохаммед Саджади.

Ученый отметил, что эту гипотезу еще предстоит проверить в лаборатории, где есть возможность контролировать климатические изменения.

Напомним, ранее ученые выяснили, при какой температуре китайский вирус наиболее активен, а какая температура для него губительна.