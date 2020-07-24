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Названы лекарства, которые повышают риск смерти от СOVID-19

Эти препараты применяются при лечении довольно распространенных болезней.

24 июля 2020, 09:47
лекарства
Лекарства могут способствовать тому, что вирусные частицы активнее проникают в организм человека / pixabay.com

Лекарства, которые помогают при язве, гастрите и изжоге, могут спровоцировать более тяжелое течение коронавирусной болезни и даже повысить риск смерти от COVID-19.

К такому выводу пришли ученые из Бруклинского университета. В препринте статьи идет речь о том, что ингибиторы протонной помпы (ИПП) потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции. К таким лекарствам относятся "Омепрозол", "Доксилак", "Пантопрозол" и т.д.

В результате исследования выяснилось, что у пациентов с COVID-19, которые принимали данные лекарства, смертность была в 2,3 раза выше, чем среди тех, кто их не принимал. Кроме того, у таких пациентов в 2,5 раза повышался риск оказаться подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как считают российские гастроэнтерологи, причина этого в том, что при приеме таких препаратов снижается уровень соляной кислоты. Это, в свою очередь, ведет к снижению барьерной функции желудка и изменению микробиоты кишечника. Таким образом, вирусные частицы активнее проникают в организм человека через слизистые оболочки и усугубляют заболевание.

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Напомним, британские ученые провели исследование и выделили еще одну группу риска для заражения китайским коронавирусом COVID-19.

Как сообщал Главред, ранее в ВОЗ назвали опасные места, которые не стоит посещать из-за пандемии коронавируса.

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