Ученые назвали места, где больше всего шансов заразиться коронавирусом

Коронавирус атакует в ночных клубах и ресторанах / pixabay.com

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии провело исследование и выяснило, как коронавирус распространяется в обществе.

Как выяснилось, основные источники распространения COVID-19 в Швейцарии – это ночные клубы и рестораны, сообщает The Local.

В частности, 42% новых случаев заражения коронавирусом в Швейцарии за последние две недели были зафиксированы именно после посещения гражданами ночных клубов. Еще 27% поступили из баров и ресторанов. Это означает, что две трети случаев инфекций за этот период поступили или из мест ночной жизни, или из гастрономических заведений.

При этом не более чем 12% людей заразились от члена семьи, 8% - от медицинского персонала.

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Как сообщал Главред, ранее Министерство здравоохранения Израиля опубликовало результаты своего масштабного исследования о рисках заразиться коронавирусом. Оказалось, что самыми опасными местами с точки зрения заражения китайским коронавирусом COVID-19 являются места массового скопления людей. Особенно если человек там находится без маски.