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Ученые назвали причину высокой смертности от COVID-19

Найдена связь между тяжелой формой коронавируса и повышенным содержанием факторов фон Виллебранда.

7 июля 2020, 07:53

коронавиурс
Размножение коронавируса приводит к повреждениям на стенках сосудов / pixabay.com

Китайский коронавирус заразил более 11,6 миллиона человек во всем мире и убил более полумиллиона. Ученые из России выяснили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти пациентов.

В частности, ученые нашли связь между тяжелой формой коронавируса и повышенным содержанием факторов фон Виллебранда, сообщает Рамблер.

В результате исследования выяснилось, что размножение коронавируса приводит к повреждениям на стенках сосудов. В результате высвобождается фактор фон Виллебранда и усиливается риск тромбозов, а значит – инсультов и других нарушений в работе кровеносной системы,

Именно по этой причине фиксируется высокая смертность пациентов с коронавирусной инфекцией.

Читайте также"Послевкусие" коронавируса: ученые рассказали, что болит после COVID-19Ученые считают, что связь тяжелой формы коронавируса с повышенным содержанием факторов может быть причиной того, почему некоторые больные чувствуют себя нормально, а некоторым необходима искусственная вентиляция легких. Уровень и активность этого белка могут отличаться у разных людей. Например, у мужчин его больше, чем у женщин.

Ученые отметили, что с факторами фон Виллебранда может быть также связан и острый респираторный дистресс-синдром.

Напомним, ранее стало известно, что пациенты с коронавирусом чаще страдают от инсульта по сравнению с больными, которые заразились гриппом.

Как сообщал Главред, ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

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