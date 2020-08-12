Ученые назвали пять признаков смертельной формы COVID-19

Биомаркеры помогут определять врачам интенсивность проводимой терапии / pixabay.com

Тяжесть заболевания и риск смерти от китайского коронавируса можно определить по анализу крови. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона, которые провели исследования при участии 299 пациентов с COVID-19.

По словам исследователей, степень серьезности заболевания COVID-19 может зависеть от пяти обнаруженных в крови показателей - так называемых биомаркеров, передает DailyMail.

Отмечается, что повышенные уровни IL-6, D-димер, CRP, LDH и ферритина в крови связаны с более высоким риском тяжелого течения заболевания и летального исхода.

Эксперты выяснили, что повышенные уровни пяти биомаркеров провоцируют воспаление и нарушение свертываемости крови. Особенно опасными были ситуации, когда уровень LDH (или ЛДГ) был выше 1200 единиц/л, а уровень D-димера был выше 3 мкг/мл.

Пациенты с этими показателями были госпитализированы, лежали в больницах при поддержке искусственной вентиляции легких, некоторые, к сожалению, скончались.

Читайте такжеУченые придумали еще один способ определить тяжесть COVID-19На данный момент врачи определяют риск смерти от коронавируса, основываясь на возрасте и ранее существующих заболеваниях у пациента. Риск летального исхода повышают ожирение, сахарный диабет, болезни сердца и ослабленная иммунная система. Ученые надеются, что биомаркеры помогут определять врачам интенсивность проводимой терапии.

Как сообщал Главред, ранее ученые выяснили, что иммунитет к COVID-19 может сформироваться не только у тех людей, которые переболели коронавирусом, но и у тех людей, которые им никогда не были инфицированы.