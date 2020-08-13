Ученые назвали самую эффективную маску от коронавируса

Не все маски одинаково защищают от коронавируса / pixabay.com

Американские ученые проанализировали 14 типов масок и по результатам исследования назвали самую эффективную, которая максимально поможет обезопасить себя от заражения китайским коронавирусом.

Оказалось, что самый эффективный метод защиты от COVID-19 - это хирургическая маска. Она задерживает более 90% капелек слюны, распространяемых при разговоре. При этом, наименее эффективны – банданы и шарфы из флиса, передает швейцарская газета Le Temps.

В ходе эксперимента исследователи из Американского университета Дьюка поместили нескольких участников в масках в темной комнате и заставили их разговаривать под лазерным лучом. При этом их снимали на камеру. Количество микрокапель слюны и частиц, пересекающих луч, анализировали с помощью компьютера.

Наиболее эффективными оказались маски, предназначенные для персонала больниц N95 (стандарт США, эквивалент FFP2 в Европе). По сравнению с человеком, говорящим без маски, они снижали проникновение частиц более чем на 99,9%.

На втором месте по эффективности оказались трехслойные медицинские маски, которые уменьшали проникновение частиц более чем на 90%.

На третьем месте - маски из полипропилена и полипропиленового хлопка. Для самодельных масок из хлопка степень защиты от проникновения частиц составила от 70% до 90%, в зависимости от количества слоев и складок. Банданы уменьшали проникновение частиц лишь на 50%.

Самым плохим средством защиты от коронавируса оказался флисовый шарф - эта ткань фактически увеличивала количество распространяемых частиц. Причиной этого возможно было то, что этот материал разделял большие капли слюны на более мелкие.

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Как сообщал Главред, ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные требования к медицинским маскам. Эксперты уточнили, что маски - и самодельные, и фабричные - смогут защитить от коронавируса, только если будут состоять из трех слоев ткани.