Ученые назвали страну, с которой может начаться новая пандемия

Новая пандемия может прийти из Вьетнама/ Фото pixabay.com

Рынки диких животных в Юго-Восточной Азии могут нести опасность развития новой пандемии, так как там – благоприятные условия для развития коронавирусов.

Об этом предупредила международная команда зоологов, пишет Naked Science.

Исследование на рынках и фермах Вьетнама провели еще в 2013-2014 годах. Тогда ученые собрали образцы биологического материала (крови, фекалий и других выделений) от животных, которые там продавались. Методом полимеразной цепной реакции исследователи обнаружили следы присутствия шести различных видов патогенов из трех подсемейств семейства Coronaviridae - в том числе бетакоронавирусов, к которым относится возбудитель Covid-19.

"Различные штаммы коронавируса были обнаружены на всех 24 рынках, где продавались живые грызуны. Вдобавок вирусы были найдены на 60% ферм, где выращиваются эти животные, и на 94% предприятий, которые производят удобрения из выделений летучих мышей", - говорится в исследовании.

При этом в процессе перемещения животных доля образцов, зараженных различными коронавирусами, возрастает:

среди обычных крыс, которых продавали ловцы, доля зараженных особей составляла 20,7%;

на крупных рынках этот доля зараженных крыс возросла до 32%;

среди крыс, которые подавались в ресторанах, процент зараженных образцов составил 55,6%.

Ученые предполагают, что распространение коронавирусов на рынках мяса происходит из-за смешивания фекалий различных видов либо через прямую передачу патогена от одного вида к другому. К примеру, в фекалиях грызунов были обнаружены вирусы, характерные для птиц и летучих мышей.

Исследователи призывают правительства Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии принять меры, которые не позволят появиться новым смертельно опасным вирусным болезням.

Как сообщал Главред, по одной из версий, вероятным источником опасного коронавируса COVID-19 были дикие животные. В частности, коронавирус обнаружили в образцах с рынка морепродуктов в китайском Ухане, где был впервые обнаружен вирус.

Напомним, в конце мая глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу заявил, что виной всему вовсе не рынок диких животных в Ухане. В свою очередь, ученые из Гарварда, Массачусетского технологического института и Университета Британской Колумбии заявили, что коронавирус принесли на рынок зараженные посетители или продавцы, а вовсе не животные. Но где на самом деле заразились люди - непонятно.