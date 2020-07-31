Ученые назвали ТОП-5 основных источников заражения COVID-19

Существует потенциальная опасность подхватить инфекцию, если потрогать предмет, на котором "сидит" коронавирус.
Ученые составили список поверхностей и предметов, к которым не стоит прикасаться, чтобы обезопасить себя от заражения китайским коронавирусом COVID-19.
SARS-Cov-2 любит сухие и прохладные места, пишут Известия. Наиболее потенциально опасными можно назвать поверхности, лишенные воздействия солнечного света. Идеальные для SARS-Cov-2 поверхности — железо и пластик.
Топ-5 основных источников заражения COVID-19
- ручки холодильников в продуктовых магазинах;
- ручки дверей в общественных заведениях и POS-терминалы
- кнопки в лифтах;
- поверхности столиков в кафе с кондиционерами. К слову, большинство кондиционеров снижают уровень влажности в помещении примерно на 20%, при этом совершенно не обновляя воздух в помещении;
- ручки дверей и кнопки домофонов в жилых зданиях, которые не подвергаются воздействию солнечного света.
Ученые отмечают, что существует потенциальная опасность подхватить инфекцию, если потрогать предмет, на котором "сидит" коронавирус, а потом коснуться рукой рта, носа или губ.
Впрочем, на данный момент научных исследований, подтверждающих случаи заражения COVID-19 через контакт с инфицированными поверхностями, нет.
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Как сообщал Главред, ранее ученые выяснили, что китайский коронавирус дольше всего живет на пластике и на нержавеющей стали, на этих материалах его можно обнаружить в период от двух до трех дней.