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Вакцинация от COVID-19: лауреаты Нобелевской премии призвали добровольцев заражаться коронавирусом

Ученые считают, что только таким образом можно узнать, эффективна ли вакцина.

16 июля 2020, 11:28
Вакцина, коронавирус
Ученые предложили скандальную инициативу в борьбе с COVID-19 / Global Look Press

Международная организация 1 Day Sooner, в которую входят в том числе 15 лауреатов Нобелевской премии, предлагает добровольцам, тестирующим вакцину от коронавируса на собственном организме, заражаться вирусом SARS-CoV-2 после принятия препарата. По их мнению, такой эксперимент должен продемонстрировать реальное воздействие вакцины на человеческий организм.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на соответствующую инициативу исследователей.

Отмечается, что испытания вакцины проходят следующим образом: одним добровольцам вводят препарат, другим – плацебо. После эксперимента люди возвращаются к выполнению своих повседневных задач. Проверка действия вакцины таким образом, по мнению ученые, неэффективна, так как занимает много времени и требует привлечения большого количества людей. И только радикальные испытания могут дать результат.Читайте такжеВирусологи отказались от обязательной вакцинации от COVID-19: названа причина

Как полагает директор программы по созданию и внедрению вакцины ChAdOx1 nCoV-19 из Оксфорда, риски для молодых и здоровых добровольцев при эксперименте с заражением незначительны, тогда как такие испытания станут полезными для общества. Однако для такого решения нужно очень серьезное этическое обоснование.

Директор Института Дженнера, профессор Адриан Хилл прогнозирует, что внедрение подобных тестов может начаться уже в ближайшие месяцы.Читайте такжеМассовая вакцинация в Украине: Ляшко обратился с заявлением

Глава NIH Фрэнсис Коллинз, в свою очередь, подчеркнул, что такие планы обсуждаются, но реализация экспериментов пока под вопросом.

Ранее в США провели успешное испытание вакцины против COVID-19. На ранней стадии исследования организм добровольцев дал мощный иммунный ответ.

Согласно прогнозам врачей, вакцина от коронавируса появится не ранее чем через полтора года.

Тем временем президент Владимир Зеленский рассказал, кому грозит обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции.

коронавирус Вакцина вакцинация Covid-19 общество ученые
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