Ученые рассказали, как не заразиться COVID-19 через унитаз

После смыва в унитазе образуется завихрение, похожее на торнадо или водоворот, которое разносит зараженные капли / pixabay.com

Ученые из университета Янчжоу сделали новое открытие относительно того, как остановить распространение китайского коронавируса COVID-19, который заразил уже более 8,6 миллиона человек во все мире.

Исследователи выяснили, что коронавирус очень живуч и способен пережить путешествие через пищеварительную систему человека. Он может находиться в фекалиях даже через несколько недель после исчезновения симптомов. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые призывают быть осторожными при посещении туалета - там существует серьезный риск заражения.

"Из-за турбулентности, создаваемой быстрым потоком воды, смыв стула в унитазе формирует облако инфекционных частиц, которое может подниматься на высоту до одного метра. Некоторые частицы улавливаются чашей унитаза или водой, однако если унитаз не прикрыт крышкой, в пространство над стульчаком поднимается до 60% капель", – говорится в исследовании.

Таким образом вирус может либо напрямую заразить другого человека, либо осесть на расположенных поблизости поверхностях. Чтобы не допустить этого, специалисты призвали людей, пользующихся общими или общественными туалетами, закрывать крышку перед тем, как нажать на ручку смыва.

Чтобы глубже изучить риск заражения людей при посещении туалета, исследователи провели серию компьютерных симуляций. Они установили, что после смыва образуется завихрение, похожее на торнадо или водоворот. Затем этот вихрь поднимается в воздух и разносит зараженные капли, которые могут содержать любой вирус, включая грипп или коронавирус.

"Можно предположить, что при частом использовании туалета скорость будет еще выше, например, в случае семейного туалета или общественного туалета, обслуживающего густонаселенный район", – сказал Цзи-Сян Ван.

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Напомним, ранее китайские ученые подтвердили еще один способ заражения китайским коронавирусом COVID-19. В частности, исследователи выделили живой штамп SARS-CoV-2 из отходов жизнедеятельности пациентов, зараженных COVID-19.