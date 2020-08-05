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Ученые рассказали, кому грозит потеря вкуса и обоняния из-за COVID-19

5 августа 2020, 09:18

Аносмия и агевзия - одни из известных симптомов коронавируса.

коронавирус
Потерять обоняние больше рискуют молодые люди / GettyImages

Дисфункция обоняния (аносмия) и вкуса (агевзия) - одни из известных симптомов коронавируса. Ученые выяснили, что с этим симптомом чаще сталкиваются молодые люди с COVID-19, чем пациенты старшего возраста.

К такому выводу пришли ирландские исследователи, которые обследовали 46 инфицированных коронавирусом пациентов, сообщает Daily Mail.

Возможно, что потеря обоняния и вкуса у молодых пациентов может появиться вместо более серьезных симптомов, таких как кашель и лихорадка.

Отмечается, что люди должны самоизолироваться, если они теряют обоняние или вкус, потому что это официально признанный симптом болезни.

В то же время пожилые люди, как правило, более уязвимы к другим эффектам COVID-19.

Как сообщал Главред, ранее британские ученые выяснили, почему больные коронавирусом теряют обоняние.

Напомним, ранее медики нашли новые симптомы коронавируса у детей.

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