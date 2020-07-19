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Ученые рассказали, кто самый опасный переносчик коронавируса

Дети в возрасте от десяти лет распространяют коронавирус на одном уровне со взрослыми или даже чаще.

19 июля 2020, 09:46
коронавирус
Подростки сравнялись со взрослыми по росту, но их гигиена часто находится на уровне маленьких детей / Фото pixabay.com

Ученые из Южной Кореи провели исследование, результаты которого могут поставить под вопрос разумность открытия школ ближайшей осенью на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

По результатам исслелования выяснилось, что дети в возрасте от десяти лет распространяют коронавирус на одном уровне со взрослыми или даже чаще. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Washington Post.

Исследователи также выяснили, что дети младшего возраста примерно вдвое реже заражают других коронавирусом. Предположительно, это может быть связано с тем, что объем выдыхаемого детьми воздуха меньше, чем у взрослых.

Еще одним возможным объяснением того, почему дети младшего возраста реже являются переносчиками коронавируса, может быть то, что они меньше ростом и выдыхают ближе к земле, поэтому вероятность того, что взрослые вдохнут зараженный воздух, снижается.

В то же время подростки могут заразить окружающих даже с большей вероятностью, чем взрослые. Ученые отмечают, что подростки сравнялись со взрослыми по росту, но их гигиена часто находится на уровне маленьких детей. Кроме того, подростки, возможно, больше общаются со сверстниками и, следовательно, имеют больше шансов передать вирус.

Стоит отметить, что эксперты назвали данное исследование "одним из лучших исследований по данной проблеме, которые у нас есть на сегодняшний день".

Читайте такжеЗаболеть тяжелым коронавирусом: ученые доказали, что COVID-19 нападает по кровиКак сообщал Главред, ранее британские ученые выяснили, что приблизительно 78% людей, зараженных коронавирусом, не имеют симптомов болезни по состоянию на день тестирования.

При этом ученые выяснили, что если человек заразился китайским коронавирусом, и болезнь протекает в легкой форме, это не значит, что урон для здоровья будет меньше. Как раз наоборот - легкие случаи протекания коронавирусной болезни могут оказаться более опасными, чем многие думают.

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