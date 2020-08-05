Ученые рассказали, может ли человек заразить COVID-19 кошек и собак

Антитела к коронавирусу проявляются в два раза чаще у собак - ученые / УНИАН

Человек способен передать коронавирус своим домашним питомцам, в частности – кошкам и собакам. Не исключено, что именно собаки более восприимчивы к заражению COVID-19, чем кошки.

Об этом сообщает Канал 24 со ссылкой на данные ученых.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого был проведен отбор образцов у 915 собак и 505 котов из семей в итальянских районах, больше всего пострадавших от коронавируса и где были прецеденты заражения COVID-19.

ПЦР-тесты не показали коронавирусной инфекции ни у одного из домашних питомцев, следовательно, на момент теста никто из них заражен не был. Однако во время серологического тестирования выяснилось, что специфические антитела присутствуют в организме 13 собак и 6 кошек. Примечательно, 2 собаки и 1 кошка жили в семьях, где ни у кого коронавируса не было выявлено. Остальные животные, по всей вероятности, заразились от своих хозяев.Читайте такжеВ США впервые подтвердили китайскую хворь у домашних животных

Также выяснилось, что всем зараженным питомцам было более одного года. Самцы оказались более подвержены заражению инфекцией, нежели самки.

Ученые пришли к выводу, согласно которому, организмы собаки и кошки могут вырабатывать антитела. Учитывая, что такие антитела в два раза чаще проявлялись у собак, они оказались более склонными к заражению, чем кошки.

Известно, что в середине июля в Нью-Йорке умер пес Бади – у него тоже нашли коронавирус с симптоматикой. До этого у собаки обнаружили лимфому. Врачи не смогли установить, привело ли раковое заболевание к более высокой восприимчивости собаки к коронавирусу.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом от животного к человеку произошел в Нидерландах – местный фермер заразился коронавирусом от норки.