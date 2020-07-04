Под прицелом - новые органы: ученые рассказали о новой опасности COVID-19

Коронавирус способен поражать эндокринную систему / spiegel.de/

Китайский коронавирус COVID-19, который заразил уже почти 11 миллионов людей во всем мире, способен провоцировать нарушение эндокринной системы, что может усугубить течение болезни пациентов с соответствующими расстройствами, а также иметь последствия после их выздоровления.

Об этом заявили врачи Национальной больницы Шри-Ланки, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.

Ученые проанализировали состояние здоровье людей, которые были инфицированы родственным вирусом SARS-CoV-1, вызвавшем вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. У многих пациентов после болезни развился поствирусный синдром – он характеризовался усталостью.

Медики считают, что этот сидром частично мог быть вызван нарушением функции надпочечников, при котором не вырабатывается достаточного количества кортизола. Второй причиной данного поствирусного синдрома может служить сбой в работе гипофизарной системы, регулирующей надпочечники.

Отмечается также, что в течение года пациенты полностью приходили в норму.

Вместе с тем патогенные свойства нового коронавируса обусловлены тем, что патоген связывается с человеческим клеточным рецептором ACE2, который активен во многих тканях, в том числе эндокринной системы. Он заражает клетки, вызывая нарушения выработки гормонов.

По словам ученых, тестирование на дефицит кортизола и лечение пациентов стероидами может стать жизненно важной стратегией борьбы с COVID-19. Уже есть успехи - у тяжелобольных пациентов с COVID-19, получавших стероид дексаметазон, снизился уровень смертности.

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Как сообщал Главред, ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, советник Белого дома по вопросам здравоохранения Энтони Фаучи заявил, что мутация SARS-Cov-2 увеличивает концентрацию вируса в организме. Таким образом, коронавирус может стать более опасным.