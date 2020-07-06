Наследие от неандертальцев: ученые рассказали, почему COVID-19 опасен для людей

COVID-19 опасен для людей из-за части генома, полученной в результате эволюции / pixabay.com

Риск заражения коронавирусной инфекцией обусловлен определенным участком генома в ДНК человека, переданным людям десятки тысяч лет назад от неандертальцев. Что интересно, этот геном неравномерно распределен среди жителей планеты Земля.

Об этом рассказали ученые Принстонского университета, сообщает The New York Times.

Исследователи изучили 6 генов в третьей хромосоме человека и пришли к выводу, что такая часть генома широко распространена в Бангладеше – 63% от всего населения этой страны имеют копию этого генома. В Южной Азии – 30%. Впрочем, в Европе данную часть генома обнаружили только у 8% людей, а в Восточной Азии и вовсе у 4%.

В Африке такого генома, который люди унаследовали от неандертальцев 60 тысяч лет назад, практически нет.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что коронавирусом чаще болеют люди пожилого возраста и мужчины. У женщин шансов заразиться COVID-19 меньше.Читайте такжеКоронавирус ударит с новой силой: медик назвал сроки небывалой вспышки COVID-19

Более того, ученые провели сравнительный анализ данных людей с легкими и тяжелыми формами болезни коронавирусной инфекцией из Италии и Испании. Им удалось обнаружить два места в геноме, которые могут быть связаны с большим риском. Один из геномов расположился в 9-й хромосоме человека, он отвечает за группу крови, а вот другой – тот самый унаследованный в процессе эволюции неандертальский сегмент в 3-й хромосоме.

Согласно исследованию, сегмент 3-й хромосомы чрезвычайно сильно связан с коронавирусом COVID-19. Люди, у которых были зафиксированы две копии варианта, в 3 раза чаще страдают от китайской вирусной инфекции, нежели другие.Читайте такжеРеальная ситуация хуже: опубликован тревожный прогноз развития пандемии COVID-19

По мнению ученых, 60 тысяч лет назад предки современного человека решили выйти из Африки и переселились в Европу, Австралию и Азию. Они ассимилировались с неандертальцами, в результате чего генофонд был смешан. Некоторые гены неандертальцев могут приносить пользу для человека, однако большинство из них наносят вред современным людям.

Ранее ученые написали письмо в ВОЗ, предупредив о новой опасности COVID-19. Исследователи утверждают, что коронавирус может циркулировать в воздухе в виде очень мелких частиц, которые при дыхании могут попадать в организм человека.