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Ученые рассказали, у кого в 12 раз выше риск умереть от COVID-19

Чтобы уменьшить риск смерти от коронавируса, нужно регулярно проверять уровень сахара в крови.

27 июля 2020, 07:59
коронавирус
Коронавирус особенно опасен для диабетиков/ Фото pixabay.com

Американские ученые из Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, что пациенты с сахарным диабетом находятся в особой группе риска во время пандемии коронавируса.

Они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают от коронавируса, сообщает Medical Xpress.

Кроме того, заболевание способствует более тяжелому протеканию коронавирусной инфекции.

"Одним из самых серьезных осложнений диабета считается снижение иммунных защитных функций организма. Помимо этого, заболевание может привести к инсульту, инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы почек и зрения", – отметил профессор медицины Пракаш Дидванья.

Чтобы уменьшить риск смерти от COVID-19, нужно регулярно проверять уровень сахара в крови. Также ученые порекомендовали соблюдать социальную дистанцию.

"Кроме того, диабетикам стоит вести более активный образ жизни и хорошо высыпаться", – добавил Дидванья.

Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 27 июля, в мире зарегистрирован 16 199 931 случай заражения коронавирусом. При этом 647 910 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

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