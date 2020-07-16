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Ученые развенчали популярный миф о коронавирусе

COVID-19 не является формой пневмонии.

16 июля 2020, 08:27
коронавирус
Коронавирус в организме человека поражает животворящие клетки / pixabay.com

Коронавирус COVID-19, который по состоянию на 16 июля заразил более 13,5 миллиона человек во всем мире, не является формой пневмонии.

Ученые провели исследование и выяснили, что инфекция вызывает тромботические осложнения, которые приводят к обострению хронических заболеваний. При этом приравнивание COVID-19 к форме пневмонии – заблуждение. Об этом пишет gotovim-edim.ru.

Медики пришли к выводу, что коронавирус в организме человека поражает животворящие клетки. В результате начинается воспаление, и образуются сгустки крови, которые распределяются по всему телу, оказывая пагубное влияние на органы.

Читайте такжеСтало известно, кто больше всего рискует заразиться коронавирусомЕсли человек страдает хроническими заболеваниями, то на фоне воспалительных процессов тромбов возникает обострение недугов. Поэтому коронавирусная инфекция опасна для людей, предрасположенных к заболеванию легких, сердца, почек и других органов. Так в случае заражения коронавирусом, их приходится лечить от респираторного и хронического заболеваний одновременно.

Как сообщал Главред, ранее ученый из Швейцарии сделал неожиданное заявление о COVID-19. По его словам, коронавирус – это обычное сезонное заболевание, а его бессимптомных носителей не существует.

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