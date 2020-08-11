Переболеть COVID-19 не обязательно: ученые сделали неожиданное открытие об иммунитете к коронавирусу

Коронавирус Sars-Cov-2 сам по себе не очень опасен для организма / pixabay.com

Иммунитет к COVID-19 может сформироваться не только у тех людей, которые переболели коронавирусом, но и у тех людей, которые им никогда не были инфицированы. К такому выводу пришли ученые.

Исследователи утверждают, что некоторые антитела, которые выработались при контакте с другими вирусами, могут оказаться эффективными в борьбе не с одной, а с несколькими инфекциями, передает ВВС.

Так, в образцах крови, которые взяли у здоровых людей задолго до начала эпидемии (2015-2018 гг.), обнаружили антитела, способные эффективно нейтрализовать коронавирус Sars-Cov-2.

Однако, наличие таких антител не означает, что люди имеют эффективный иммунную защиту. Сообщается, что частичный иммунитет повышает вероятность того, что заражение коронавирусом будет протекать в более легкой форме.

При этом антитела могут спровоцировать и обратный эффект. Дело в том, что сам по себе новый вирус Sars-Cov-2 не очень опасен для организма – основные проблемы для здоровья пациентов создает их собственная иммунная система.

В частности, самые опасные симптомы коронавируса у тяжело больных пациентов начинают проявляться именно после появления антител к COVID-19. Ученые не исключают, что наличие в крови человека подобных антител к перенесенным ранее заболеваниям может только активизировать заражение, усилив агрессивную иммунную реакцию (так называемый цитокиновый шторм) и усложнить течение болезни.

Читайте такжеКогда сформируется коллективный иммунитет от COVID-19: врач назвал новые срокиКак сообщал Главред, ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха заявила, что на данный момент иммунитет к коронавирусу 2020 имеет не более 5% населения Украины. В то же время для формирования коллективного иммунитета против COVID-19 эта цифра должна составлять не менее 60%.

По ее словам, естественное формирование коллективного иммунитета происходит медленно, но этот процесс может ускорить вакцинация.