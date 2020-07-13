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Ученые сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу

Специфических белки для борьбы с COVID-19 вырабатываются спустя три недели после проявления первых симптомов болезни.

13 июля 2020, 08:29
Медик, коронавирус
Людям может понадобиться повторная иммунизация от COVID-19/ Reuters

Люди, переболевшие COVID-19, получают иммунитет к коронавирусу. Однако он резко снижается всего за три месяца.

К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, сообщает The Guardian.

В результате исследования были проанализированы иммунные ответы у более чем 90 человек, инфицированных COVID-19. Наибольшее число специфических белков для борьбы с инфекцией вырабатывалось спустя три недели после проявления первых симптомов, 60% испытуемых были вполне защищены от повторного заболевания.

Однако спустя три месяца всего 17% участников исследования сохранили сильный иммунитет к коронавирусу. За это же время количество специфических антител падало в крови людей до уровня в 23 раза ниже изначального, а у некоторых испытуемых они вообще с трудом фиксировались.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что людям может понадобиться повторная иммунизация от коронавируса, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно.

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Планируется, что первая группа подопытных будет выписана уже 15 июля, а вторая – 20 июля. Сообщается, что за состоянием их здоровья будет установлено наблюдение. Медики оценят, как ведет себя иммунитет этих людей.

Задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека. По утверждению российских ученых, этого удалось добиться.

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