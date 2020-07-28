Ученые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19

Устройство поможет быстро обнаружить инфицированных COVID-19 / pixabay.com

Ученые из США создали прибор, который позволяет практически мгновенно обнаруживать у человека заражение коронавирусом либо следы антител, если пациент уже переболел СOVID-19.

Миниатюрный детектор состоит из проводников толщиной в прядь человеческих волос и покрыт тончайшим слоем золота. Он реагирует на вещества в газообразном состоянии и сигнализирует о них изменением цвета индикатора, передает MedicalXpress.

Результаты тестирования пациент может получить на специальном приложении к телефону. Таким образом, пациент тут же получает ответ, является ли он носителем коронавируса, или нет. Всю полученную информацию пациенты смогут загружать прямо в "облако".

Читайте такжеУченые рассказали, кто самый опасный переносчик коронавируса"Данное устройство особенно необходимо сейчас, когда от того, как быстро медики смогут выявить инфицированных, зависит и успех в лечении и - самое главное - возможность предотвратить распространение опасной инфекции", - заявил соавтор изобретения, доктор Жанна Джордан из Школы общественного здравоохранения Института Милкена в Санта-Монике.

Как сообщал Главред, ученые университета Миннесоты считают, что коронавирус никогда не удастся победить полностью, и он будет существовать подобно ВИЧ.