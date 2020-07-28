УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19

28 июля 2020, 05:29

Результаты можно получить при помощи специального мобильного приложения.

коронавирус
Устройство поможет быстро обнаружить инфицированных COVID-19 / pixabay.com

Ученые из США создали прибор, который позволяет практически мгновенно обнаруживать у человека заражение коронавирусом либо следы антител, если пациент уже переболел СOVID-19.

Миниатюрный детектор состоит из проводников толщиной в прядь человеческих волос и покрыт тончайшим слоем золота. Он реагирует на вещества в газообразном состоянии и сигнализирует о них изменением цвета индикатора, передает MedicalXpress.

Результаты тестирования пациент может получить на специальном приложении к телефону. Таким образом, пациент тут же получает ответ, является ли он носителем коронавируса, или нет. Всю полученную информацию пациенты смогут загружать прямо в "облако".

Читайте такжеУченые рассказали, кто самый опасный переносчик коронавируса"Данное устройство особенно необходимо сейчас, когда от того, как быстро медики смогут выявить инфицированных, зависит и успех в лечении и - самое главное - возможность предотвратить распространение опасной инфекции", - заявил соавтор изобретения, доктор Жанна Джордан из Школы общественного здравоохранения Института Милкена в Санта-Монике.

Как сообщал Главред, ученые университета Миннесоты считают, что коронавирус никогда не удастся победить полностью, и он будет существовать подобно ВИЧ.

коронавирус коронавирус новости учениеи детектор
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:29
Ученые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19
05:03
День ангела Владимира – красивые картинки и пожелания любимому Вове
04:25
В моде прически из 90-х с омолаживающим эффектом - фото Фото
03:53
Коронавирус "прогрызает" легкие: врач предупредила о смертельной опасности Видео
03:10
Заплатите мужику шикарным минетом: топ-5 техник для хорошего орального секса
02:16
"Жопа и сиськи, дикая киса": Морозюк без белья похвасталась сочными формами
01:38
Килограммам - бой: ученые рассказали, как похудеть при диете на основе гречки
00:55
Вернуть Крым силой: в США оценили последствия
00:19
День крещения Руси: какой сегодня праздник 28 июля, приметы, именины Фото Видео
27 июля, понедельник
23:59
Болгария изменила правила въезда для украинцев - в чем суть
23:29
Кличко решил судьбу граффитчиков, которых "застукал на горячем"
22:58
"Не мучайте меня": соперница Лукашенко не могла решить, чей Крым
22:30
Закарпатье вновь потерпает от паводка: подтоплены села Видео
22:27
Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе
22:21
История с одесским танкером вскрыла все украинские проблемы мнение
22:00
Эксперт рассказала, как коронакризис ударит по населению Украины
21:57
Экологическая катастрофа в Крыму: местные бьют тревогу
21:41
Как стимулировать выработку гормона счастья: 6 натуральных способов
21:33
Коронавирус в Украине и мире 27 июля: за сутки заразились более 200 тысяч человек
21:09
"Всякое может казаться, если нюхать": Кива встрял в очередной скандал Видео
20:53
Вернуть Крым: Украина позвала Польшу в платформу по деоккупации полуострова Видео
20:40
Софи Тернер впервые стала мамой - назвали пол ребенка
20:36
Часть Киева погрузилась во тьму: в КГГА объяснили причину отсутствия света
20:34
В ВСУ создадут новый вид службы: кто попадет под призыв
20:30
Довод получил две даты выхода из-за карантина
20:08
Ведьмак: Происхождение крови - Netflix снимает еще один спин-офф сериала
20:07
Украинцы массово переходят на самогон: эксперт пояснил тенденцию
20:01
Цена в Бурштынском энергоострове значительно завышена: нардеп назвал причину
19:50
"Виноваты украинские активисты": одиозный Соловьев нашел "руку Киева" в протестах в Хабаровске
19:48
Не только Covid-19: на какую неизлечимую болезнь указывает слабое обоняние
19:40
В Киеве выключили свет в некоторых районах: на дорогах коллапс из-за неработающих светофоров
19:32
Не туда следуем: украинцы прошлись по ситуации в стране
19:09
Луческу остается в Динамо - Игорь Суркис Видео
18:36
"Почему ваш Царь с**бнул из страны": Федына призвала протестовать против "капитуляции" и получила в Сети Видео
18:30
Сериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет Видео
18:23
Симптомы рака яичников: эти знаки символизируют о смертельной болезни
18:20
Боевики не сдержались и дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе Видео
17:49
Люцерна: преимущества для здоровья и побочные эффекты
17:45
Четыре тела в колодце: названа причина гибели харьковских коммунальщиков
17:39
"В глубоком кризисе": Галустян закрывает свои компании
17:21
В ВОЗ призвали страны не закрывать границы Видео
17:16
Мирча Луческу ушел из Динамо - румынские СМИ
17:04
"Шикарная": похудевшая Каменских в бикини впечатлила фигурой в Турции
17:01
От перегрева до теплового удара: как успеть распознать опасное состояние
16:57
В Минздраве объявили о реформе "скорой помощи": при каких условиях будут приезжать медики
16:45
В Болгарии продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса Видео
16:33
На Ровенщине сержант ВСУ до смерти забил солдата-контрактника
16:11
"Деньги шальные": У Ротару рассказали о доходах певицы
16:03
"Почему я не снайпер, почему не стреляю": иерарх ПЦУ разругал Зеленского и призвал к свержению власти
16:02
В большинстве случаев украинцы чувствуют на себе последствия коррупции "наверху" - эксперт
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять