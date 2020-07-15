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Ученые США добились прорыва в создании вакцины от COVID – 19

Препарат дал мощный ответ против коронавируса у всех добровольцев.

15 июля 2020, 07:58
коронавирус,пробирка
В США проходят испытания вакцины против коронавируса / УНИАН

В США разрабатывают вакцину от китайского коронавируса, который заразил более 13,2 миллиона людей во всем мире. Ученые - вирусологи добились обнадеживающего успеха - экспериментальный препарат, который разрабатывает компания Moderna, смог вызвать мощный иммунный ответ организма у всех добровольцев на ранней стадии исследования.

Отчет об испытаниях представил журнал New England Journal of Medicine, передает Интерфакс.

В исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов.

Исследование показало, что некоторые антитела появились уже после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.

Согласно результатам, наиболее часто регистрируемыми побочными явлениями после проведения второй вакцинации в дозе 100 мкг были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц, которые быстро проходили и проявлялись в легкой или умеренной степени.

Ожидается, что 27 июля Moderna начнет гораздо более масштабное исследование вакцины. Это будет испытание третьего этапа, в котором примут участие 30 тысяч участников в 87 городах.

Как сообщал Главред, в США обещают выпустить вакцину против COVID-19 до конца лета.

Ранее в России заявили, что успешно завершили тестирование на группе добровольцев якобы первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.

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