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Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мозг человека

23 мая 2020, 06:36

COVID-19 воздействует на нейроны кортикальных колонок.

коронавирус
Коронавирус воздействует на нейроны человека / pixabay.com

Европейские ученые провели исследование и выяснили, какое влияние оказывает коронавирус SARS-CoV-2 на нейроны человеческого мозга.

В частности, исследователи из Франции и Германии предположили,  что коронавирус может вести к гибели нейронов и вызывать нейродегенеративные заболевания. Чтобы проверить эту теорию, при помощи 3D-технологий был создан органоид головного мозга. В результате выяснилось, что коронавирус воздействует на нейроны кортикальных колонок.

"Мы использовали 3D-органоиды человеческого мозга в качестве экспериментальной системы для изучения COVID-19 и установили неожиданное воздействие SARS-CoV-2 на нейроны человека, похожее на нейродегенерацию", - говорится в исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv.

По данным исследователей, заражение ведет к тау-гиперфосфолированию, а затем и к гибели нейронов. Биологи также обнаружили, что хоть коронавирус и проникает в нейроны человеческого мозга, он не способен на репликацию в центральной нервной системе.

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Напомним, ранее выяснилось, что китайский коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Врачи предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки. 

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