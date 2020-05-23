Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мозг человека

Коронавирус воздействует на нейроны человека / pixabay.com

Европейские ученые провели исследование и выяснили, какое влияние оказывает коронавирус SARS-CoV-2 на нейроны человеческого мозга.

В частности, исследователи из Франции и Германии предположили, что коронавирус может вести к гибели нейронов и вызывать нейродегенеративные заболевания. Чтобы проверить эту теорию, при помощи 3D-технологий был создан органоид головного мозга. В результате выяснилось, что коронавирус воздействует на нейроны кортикальных колонок.

"Мы использовали 3D-органоиды человеческого мозга в качестве экспериментальной системы для изучения COVID-19 и установили неожиданное воздействие SARS-CoV-2 на нейроны человека, похожее на нейродегенерацию", - говорится в исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv.

По данным исследователей, заражение ведет к тау-гиперфосфолированию, а затем и к гибели нейронов. Биологи также обнаружили, что хоть коронавирус и проникает в нейроны человеческого мозга, он не способен на репликацию в центральной нервной системе.

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