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Ученые выяснили, какая ткань лучше всего защищает от COVID-19

18 августа 2020, 05:05

Исследователи проанализировали восемь разных видов ткани.

Коронавирус, маска
Маски из хлопка является наиболее эффективными / Фото pixabay.com

Канадские ученые проанализировали восемь разных видов ткани и выяснили, какая одежда может лучше всего защитить от коронавирусной инфекции.

В рамках исследования ученые нанесли вирус COVID-19 на нитриловые перчатки, усиленные химически стойкие перчатки, маски из легкого и прочного нетканого материала, пластик, хлопок и нержавеющую сталь, сообщает Мedrxiv.

По результатам эксперимента выяснилось, что коронавирус, нанесенный на ткань из стопроцентного хлопка, деградировал менее чем за сутки.

Заведующая кафедрой Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Ирина Рыбаулина пояснила, что отличительная особенность ткани из хлопка — то, что она медленно сохнет, так как обладает высокой гигроскопичностью. При этом коронавирус боится влаги, пишут Известия.

Эксперт добавила, что применение масок из хлопка является наиболее безопасным, и даже сложенная в три слоя футболка из чистого хлопка имеет такой же уровень защиты, как и специальная одежда для медицинских работников.

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Как сообщал Главред, ранее американские ученые проанализировали 14 типов масок и по результатам исследования назвали самую эффективную, которая максимально поможет обезопасить себя от заражения китайским коронавирусом.

Кроме того, ученые создали уникальную многоразовую маску от коронавируса.

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