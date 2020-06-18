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Почему коронавирус атакует людей с диабетом: ученые нашли ответ

18 июня 2020, 00:56

У людей, страдающих диабетом, болезнями легких и высоким кровяным давлением, больше клеточных каналов, через которые в их организм может проникнуть вирус.

коронавирус
Коронавирус чаще атакует людей с хроническими заболеваниями / pixabay.com

Более 1,7 миллиарда человек во всем мире подвержены повышенному риску заражения коронавирусом COVID-19 из-за таких хронических заболеваний, как диабет, болезни сердца и почек.

Об этом заявили ученые из университетов Сан-Паулу и Вашингтона и объяснили, в чем причина этой закономерности, пишет Daily Mail.

Исследователи изучили более 700 образцов инфицированных пациентов. Выяснилось, что многие госпитализированные пациенты умерли не от пневмонии в результате заражения COVID-19, а от сердечных приступов и тромбов.

По словам экспертов, все дело в рецепторе ACE2. Это критический белок на поверхности клеток внутри тела человека. Он действует как процессор для других белков и гормонов в реакциях, которые помогают контролировать кровяное давление. Кроме этого, к белку примыкает спайка на поверхности коронавируса, давая ему точку входа в клетки человека.

Ученые объясняют, что у людей, страдающих диабетом, болезнями легких и высоким кровяным давлением, больше клеточных каналов, через которые в их организм может проникнуть вирус, чем у здоровых.

В частности, в группе риска – пациенты с гипертонией, диабетом и хронической обструктивной болезнью легких. У таких пациентов рецептор ACE2 гораздо более "выражен" или распространен на клеточных поверхностях.

Ученые также высказали предположение, что лекарство, используемое для лечения некоторых пациентов с раком молочной железы, может помочь блокировать избыток рецепторов ACE2, через которые проникает коронавирус.

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Как сообщал Главред, исследователи университетского медицинского центра Амстердама сделали важное открытие на пути создания лекарства от коронавируса. В частности, у вылечившихся от COVID-19 пациентов обнаружили антитела к вирусу, которые в сотню раз сильнее, чем антитела у пациентов.

"Так как антитела более сильные, это значит, что для эффективного лечения их требуется меньше, а значит, лекарство из них будет дешевле производить. Мы тестировали в лаборатории все антитела из крови пациентов с COVID-19 и выделяли наиболее сильные варианты", - заявила глава исследования доктор Марит ван Гилс.

Следующим шагом предстоит доказать, что антитела безопасны к применению. Сначала тесты будут проводить на лабораторных животных. Если тесты будут успешными, то начнутся испытания на людях.

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