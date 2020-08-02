Ученые выяснили, почему медики заражаются COVID-19 чаще, чем пациенты

У медиков - высокие риски заразиться COVID-19 / Reuters

Медработники жалуются на симптомы коронавирусной инфекции примерно в 12 раз чаще, чем другие граждане. Кроме того они заражаются COVID-19 примерно в три раза чаще, чем их пациенты.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в США и Великобритании, передает The Lancet Public Health.

"Собранные нами данные четко указывают, что риск заражения коронавирусом для врачей значительно выше, чем для других категорий населения, даже несмотря на средства защиты", – сообщают исследователи.

Ученые предполагают, что медики чаще страдают из-за коронавируса возможно из-за повторного использования масок и респираторов.

Профессор Королевского колледжа Лондона Себастьян Орселин добавил, что наблюдения американских специалистов имеют огромное значение для работников больниц, перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19.

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Как сообщал Главред, Федеральное управление здравоохранения Швейцарии провело исследование и разобралось, как коронавирус распространяется в обществе. Как выяснилось, основные источники распространения COVID-19 в Швейцарии – это ночные клубы и рестораны.