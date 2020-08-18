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Ученые выявили еще одну группу риска во время пандемии COVID-19

18 августа 2020, 08:29

Психические проблемы могут приводить к изменению иммунных реакций.

киев,коронавирус,карантин
Люди с психическими проблемами более подвержены COVID-19 / УНИАН

Ученые выяснили, что люди с подтвержденными психиатрическими диагнозами чаще болеют коронавирусом и переносят болезнь в более тяжелой форме.

К такому выводу пришли ученые из Британии, передает Medrxiv.

В исследовании приняли участие 50 тысяч британцев с различными расстройствами. По результатам выяснилось, что психические проблемы связаны с повышенным риском заражения COVID-19 и даже c риском смертельного исхода.

По данным ученых, психические проблемы могут приводить к изменению иммунных реакций, также у них наблюдаются "неоптимальное поведение и неспособность применять стратегии смягчения последствий" пандемии.

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Как сообщал Главред, новое исследование группы испано-бразильских ученых показало - чаще всего тяжелые формы китайского коронавируса наблюдаются у людей, которые имеют кровь с отрицательным резус-фактором.

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