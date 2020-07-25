Коронавирус победить не удастся: ученые дали неутешительный прогноз

Коронавирус будет существовать подобно ВИЧ/ pixabay.com

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает опасное заболевание COVID-19, никогда не удастся победить полностью.

Такое неутешительное заявление сделали ученые университета Миннесоты, сообщает Лента.

В частности, директор Центра исследований инфекционных заболеваний Майкл Остерхолм заявил, что вирус будет существовать подобно ВИЧ.

При этом эксперт сомневается, что с помощью вакцины людям удастся приобрести долговечный иммунитет, поскольку защита постепенно ослабляется. Вакцинирование позволит создать иммунитет, который будет работать от нескольких месяцев до нескольких лет. Для разработки более эффективных вакцин потребуется больше исследований, однако сейчас у человечества нет на это времени.

Также сообщается, что вакцина от коронавируса способна ограничить распространение SARS-CoV-2. В результате COVID-19 будет циркулировать так, как это делают вирусы простуды.

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Как сообщал Главред, ранее Паскаль Осорио, глава фармкомпании AstraZeneca, задействованной в разработке вакцины от COVID-19 совместно с учеными Оксфордского университета, заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции может появиться уже к концу 2020 года. Стоимость препарата должна составить 2,5 евро (80 украинских гривен).