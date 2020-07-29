Под угрозой - важный орган: ученые заявили о новой опасности COVID-19

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на сердце / pixabay.com

Пандемия коронавируса может спровоцировать волну сердечных заболеваний. К такому неутешительному выводу пришли ученые, которые изучали, как заражение COVID-19 влияет на сердце.

Два независимых исследования провели специалисты из Германии, сообщает Daily Mail.

Первое исследование под руководством ученых из Университетской клиники Франкфурта было посвящено оценке показателей здоровья сердца у 100 человек, переживших коронавирусную инфекцию.

Половина участников эксперимента были здоровы до заражения COVID-19, остальные имели факторы риска возникновения проблем с сердцем.

По результатам исследования выяснилось:

У 78 из 100 выживших пациентов на МРТ были видны признаки повреждения сердца;

Почти у 76% исследователи заметили высокие уровни белка под названием тропонин. Такое количество тропонина сравнимо с теми случаями, когда человек перенес сердечный приступ.

У 60 участников были признаки воспаления сердца, хотя в среднем прошел только 71 день после того, как у них диагностировали коронавирус.

Во втором исследовании ученые из Университетского сердечно-сосудистого центра в Гамбурге проанализировали ткани сердца 39 человек, умерших после заражения COVID-19. Более половины из них имели высокие уровни вируса в своих сердцах.

Читайте такжеУченые рассказали, у кого в 12 раз выше риск умереть от COVID-19Ученые считают, что новые данные доказывают, что COVID-19 возможно напрямую инфицирует сердце. Если дальнейшие исследования будут давать аналогичные результаты, то можно будет говорить о том, что пандемия COVID-19 может спровоцировать волну сердечных заболеваний.

"Если это произойдет, тогда кризис коронавируса не уменьшится, а вместо этого переместится на новый уровень сердечной недостаточности и других хронических сердечно-сосудистых осложнений", – резюмировали ученые.

Напомним, ранее врач-инфекционист Татьяна Логинова заявила, что коронавирус 2020 очень хорошо культивируется в легких - они являются для вируса питательной средой.