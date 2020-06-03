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Ученый нашел способ замедлить распространение COVID-19 в общественных местах

3 июня 2020, 08:37

В борьбе с коронавирусом можно использовать медь.

Коронавирус
Коронавирус может "жить" на разных поверхностях/ Фото pixabay.com

Микробиолог университета Саутгемптона, профессор Уильям Кивил нашел способ снизить риски заражения в общественных местах коронавирусом, который провоцирует опасную болезнь COVID-19.

Как известно вирус, SARS-CoV-2 остается живучим на разных поверхностях в течение разного периода времени. В частности, опасная инфекция может выживать и передаваться человеку около трех суток на стальных и пластиковых поверхностях. Однако на меди вирус дезактивируется уже через четыре часа. Об этом пишет Daily Mail.

В связи с этим профессор Уильям Кивил предлагает покрывать поручни в общественном транспорте, ручки дверей и тележек в магазинах, а также спортивный инвентарь в спортзалах медью. Экраны в ресторанах быстрого питания и банкоматы ученый также предалагает покрывать защитным медным слоем. По его мнению, подобные меры помогут предотвратить распространение коронавируса.

Микробиолог пояснил, что когда возбудитель болезни оседает на меди, ее ионы атакуют липидную мембрану вируса – структуру, которая его защищает. Поэтому медь проникает внутрь клетки и уничтожает ДНК COVID-19.

Отметим, Кивил изучает дезинфицирующее действие меди уже более 20 лет.

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Как сообщал Главред, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.

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