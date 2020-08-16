Ученый рассказал, защищает ли простуда от COVID-19

SARS-CoV-2 — седьмой известный коронавирус, инфицирующий человека / Reuters

После обычной простуды, вызванной коронавирусами, может появиться некоторая защита против китайского коронависируса SARS-CoV-2, который провоцирует развитие болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты некоторых исследований, проведенных учеными. Иммунолог Стивен Кисслер из Кембриджского университета объяснил, как понимать эти данные. Об этом сообщает The Conversation.

SARS-CoV-2 — седьмой известный коронавирус, инфицирующий человека. Четыре из них вызывают простуду, еще два — тяжелый острый и ближневосточный респираторные синдромы (SARS и MERS), при которых смертность намного выше, чем при COVID-19.

В 2003 году в канадском доме престарелых жильцы и персонал заболели, тесты указывали на SARS, но оказалось, что ложноположительный результат дали антитела к "простудному" коронавирусу HCoV-OC43. Нечто похожее недавно обнаружили итальянские ученые. В образцах крови, взятых до появления SARS-CoV-2, нашлись антитела, которые реагируют на этот коронавирус. Это позволяет предположить, что, переболев коронавирусной простудой, человек получает хотя бы частичную защиту от COVID-19.

При этом имминунолог Стивен Кисслер считает, что судить об этом рано. По его словам, следовало бы проверить, отличается ли заболеваемость COVID-19 в местах, где в последние годы были вспышки простуды. Проблема в том, что обычно врачи не проверяют, какой вирус вызвал болезнь. Также можно было бы намеренно заразить людей одним из слабых коронавирусов, через некоторое время ввести им SARS-CoV-2 и посмотреть, что получится. Но это опасный и неэтичный эксперимент.

Возможно, перенесенная простуда вправду дает какую-то защиту, но пока что это просто непроверенная догадка.

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Как сообщал Главред, ранее ученые выяснили, что иммунитет к COVID-19 может сформироваться не только у тех людей, которые переболели коронавирусом, но и у тех людей, которые им никогда не были инфицированы.