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Обычное сезонное заболевание: ученый сделал неожиданное заявление о COVID-19

Бед Штадлер назвал три ошибки, которые были допущены по всему миру в борьбе с коронавирусом.

15 июля 2020, 09:07
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Коронавирус может вернуться зимой, но это будет не вторая волна, а сезонный характер / GettyImages

Ученый из Швейцарии сделал неожиданное заявление о COVID-19. По его словам, коронавирус – это обычное сезонное заболевание, а его бессимптомных носителей не существует.

Исследование микробиолога опубликовано на worldhealth.net.

Бед Штадлер - почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета. В его исследовании говорится, что у "бессимптомных" пациентов есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.

Штадлер считает, что тесты на коронавирус неспособны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге можно принять за активное заболевание "крошечные разрушенные части вируса".

Также ученый назвал три ошибки, которые были допущены по всему миру в борьбе с коронавирусом.

"Во-первых, было неправильно утверждать, что этот вирус был новым. Во-вторых, было еще более неправильно утверждать, что у населения не было иммунитета против этого вируса. В-третьих, венцом глупости было утверждать, что у кого-то может быть COVID-19 без каких-либо симптомов вообще", – сообщил Штадлер.

Профессор утверждает, что Sars-CoV-2 – это не полностью новый вирус, он схож с другими коронавирусами и подобен сезонному вирусу, вызывающему простуду, который мутирует и исчезает летом. При этом, по словам Штадлера, вирус может вернуться зимой, но это будет "не вторая волна, а сезонный характер".

Читайте такжеНевидимые убийцы: коронавирус передается через внешне здоровых людейНапомним, ранее главврач инфекционной больницы им. Боткина в российском городе Санкт-Петербург Денис Гусев заявил, что во всех странах бессимптомное носительство китайского коронавируса является основным вариантом течения болезни.

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения заявляли, что бессимптомные пациенты с китайским коронавирусом очень редко распространяют Covid-19.

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