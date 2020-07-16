Без обсервации и тестов на COVID-19: украинцам разрешили въезд в еще одну страну

Украинцы смогут поехать в Болгарию / zn.ua

С четверга, 16 июля, Болгария разрешила въезд гражданам Украины без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

Об этом говорится в приказе министра здравоохранения Болгарии Кирилла Ананьева, опубликованном на сайте Министерства здравоохранения.

"С 16 июля, все лица, прибывающие из следующих третьих стран, могут въехать в Болгарию без 14-дневного карантина и без теста ПЦР", – говорится в сообщении.

Речь идет о таких странах, как Исландия, Королевство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенштейн, Республика Сан-Марино, Княжество Андорра, Княжество Монако и Государство Ватикан, Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Республика Корея, Таиланд, Тунис, Восточная Республика Уругвай и Украина.

В то же время в Болгарии до 31 июля продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации.

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Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, в какие страны разрешен въезд украинцам во время карантина из-за коронавируса 2020.