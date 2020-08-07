Меняется течение болезни: в МОЗ сделали тревожное заявление о COVID-19

Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус / Reuters

Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус. Кроме того, в стране увеличилось количество госпитализаций и летальных случаев.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 августа.

"У нас очень много стало очень сложных случаев. Начало меняться течение болезни - очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19, - ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация", - сообщил глава МОЗ.

При этом он призвал украинцев соблюдать карантинные правила во избежание вспышек заболевания.

"Давайте задумаемся, до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать о соблюдении правил", - сказал Степанов.

Как сообщал Главред, коронавирус в Украине установил новый антирекорд. По состоянию на пятницу, 7 августа, в Украине зафиксирован 78 261 случай заражения. По сравнению с 6 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1453. Жертвами COVID-19 стали 1 852 человека (+33 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 43 055 человек (+531 за сутки).