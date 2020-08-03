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В Британии развенчали миф о российской вакцине против COVID-19

3 августа 2020, 04:22

Россия не опубликовала никаких научных данных, подтверждающих безопасность или эффективность препарата.

коронавирус, вакцина
В РФ похвастались, что вакцина против COVID-19 будет зарегистрирована уже 12 августа / Фото pixabay.com

Если в октябре 2020 появится российская вакцина от коронавируса COVID-19, который заразил во всем мире почти 18 миллионов человек, то Великобритания намерена отказаться от предложения купить препарат, если оно поступит.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник, знакомый с позицией британского правительства.

"Мы бы использовали вакцину, если бы доверяли данным. Важно то, что все зависит от того, насколько открыты россияне или китайцы", – сообщил собеседник издания.

Он добавил, что Россия не опубликовала никаких научных данных, подтверждающих безопасность или эффективность препарата, в то время как подробности о тестируемой британской вакцине уже были опубликованы в передовых научных журналах.

Эксперты общественного здравоохранения подчеркивают, что Британия не сможет принять вакцину из другой страны без соблюдения всех международно признанных протоколов.

Таким образом, британское правительство поддержало позицию США, которые со скептицизмом отнеслись к разработкам препарата учеными из РФ.

Ранее в России сообщили, что вакцина против коронавируса будет зарегистрирована уже 12 августа, а производство может начаться в сентябре, пишет The Guardian. Если препарат появится в указанный срок, то это будет первая в мире официально одобренная вакцина от COVID-19.

Препарат создают Московский институт Гамалея и Российский фонд прямых инвестиций. Анонимный источник The Guardian рассказал, что вакцина может быть одобрена для гражданского использования в течение трех-семи дней после регистрации регулирующими органами.

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Как сообщал Главред, ученые из США создали прибор, который позволяет практически мгновенно обнаруживать у человека заражение коронавирусом либо следы антител, если пациент уже переболел СOVID-19.

В свою очередь, португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус 2020.

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