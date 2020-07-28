Вспышка COVID-19 в Европе: ЕС примет важное решение по границам – СМИ

В Евросоюзе готовы принять ряд новых мер по противодействию COVID-19 / Reuters

В Евросоюзе в связи с обострением эпидемии COVID-19 в некоторых странах готовы сократить список государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию наднационального объединения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Согласно данной информации, в ЕС планируют сократить список из 13 государств, гражданам которых можно приезжать на территорию европейских стран в туристических целях. Запрет может коснуться жителей Китая, Японии, Канады и Южной Кореи.

Разговоры о данной инициативе, утверждают чиновники Евросоюза на основе анонимности, присутствовали в понедельник, 27 июля, и проходили тайно.Читайте такжеЕвросоюз урежет список стран, для граждан которых открыты границы - Reuters

Подчеркивается, что въезд в ЕС также могут запретить гражданам Алжира и Марокко, причем решение об этом планируют принять уже в среду, 29 июля.

Ранее в Евросоюзе приняли правила об организации трансграничных путешествий. Туристам строго рекомендуют соблюдать профилактические меры с целью предотвращения заболевания коронавирусной инфекцией.Читайте такжеCOVID-19 нанес еще один удар: в ВОЗ предупредили о социальном взрыве и обратились к странам

Тем временем в ВОЗ, несмотря на заявления об ухудшении ситуации с распространением COVID-19, призвали государства не закрывать полностью свои границы.