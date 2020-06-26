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В ВОЗ заявили о новой волне COVID-19 в Европе и объяснили ее причину

Европейская медицина может не справиться с еще одним ударом коронавируса.

26 июня 2020, 04:01
коронавирус
Коронавирус вновь атакует Европу / pixabay.com

В течение последних 14 дней в 30 европейских государствах зафиксирован резкий всплеск новых прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. Вспышку заболеваемости коронавирусом связывают со смягчением противоэпидемиологических мероприятий.

С таким заявлением выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает AFP.

По его словам, за 2 недели число заразившихся COVID-19 в 30 странах Европы резко возросло. В 11 из этих государств установлена новая коронавирусная волна.Читайте такжеКак передается коронавирус: в ВОЗ сделали важное уточнение

"Если эту волну не остановить, она вновь поставит систему здравоохранения Европы на грань коллапса", - сказал Клюге.

Напоследок он подчеркнул, что неожиданная вспышка COVID-19 может быть связана с ослаблением противокоронавирусных мер.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияет не только на систему здравоохранения, но и окажет серьезное влияние на социальную, экономическую и политическую сферы жизни.

Тем временем в Организации опровергли сведения о снижении активности коронавируса летом. В летнюю жару шансы заразиться COVID-19 остаются такими же высокими.

коронавирус карантин Европа Covid-19
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