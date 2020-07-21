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В Индии озвучили сроки появления вакцины против COVID-19

Разработка вакцины для вирусных инфекций – более длительный процесс, поскольку вирусы мутируют быстрее.

21 июля 2020, 00:54
Коронавирус
Эффективная вакцина для лечения COVID-19 выйдет после 2020 года / Reuters

Действующая вакцина против коронавируса COVID-19 появится только после 2020 года.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Индийской медицинской ассоциации, пишет The Sentinel.

Он отметил, что разработка вакцины для вирусных инфекций – более длительный процесс, поскольку, во-первых, у этих инфекций более короткий иммунитет, а во-вторых, вирусы мутируют быстрее, что усложняет работу ученых.

В ассоциации пояснили, что сперва специалисты изучают вирус, изолируя его. Потом идет создание противоядия и тестирование препарата на животных, и лишь после - на людях-добровольцах.

"Поскольку вирусные инфекции обладают более коротким иммунитетом, то следует убедиться в отсутствии побочных эффектов. Также необходимо убедиться в эффективности вакцины против мутаций, которые появились", – отметили ученые.

"Эффективная вакцина для лечения COVID-19 выйдет после 2020 года", - отметили в ассоциации.

Читайте такжеСобытие века: в ВОЗ назвали сроки массовой вакцинации против COVID-19Также ученые напомнили, что в борьбе против COVID-19 важно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. По их словам, около 80% зараженных людей выздоравливают самостоятельно. В то же время индийские исследователи отметили, что только вакцина или иммунитет могут победить заболевание.

Как сообщал Главред, ранее дин из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор Михаил Фаворов заявил, что вакцина от коронавируса COVID-19 необходима. Однако ее появления стоит ожидать не ранее чем в 2021 году.

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