Резкая вспышка COVID-19 в Каталонии: более 7,5 млн людей заставят сидеть дома 2 недели

В Каталонии ввели серьезные карантинные ограничения / Reuters

В связи с резкой вспышкой коронавирусной инфекции в Каталонии местные власти настоятельно призвали жителей испанской автономии не выходить из дома без особой нужды в ближайшие две недели. Население Каталонии составляет более 7,5 миллионов человек.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что в период с 17 по 18 июля 349 случаев коронавирусной инфекции диагностировали в Барселоне и еще 849 в целом по всему региону. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома в ближайшие 15 дней.

В Барселоне приняли решение закрыть театры, кинотеатры, ночные развлекательные заведения. Ограничили проведение массовых мероприятий – число их участников не должно превышать 10 человек.Читайте такжеВероятность заражения – 100%: в ВОЗ рассказали, как можно подцепить COVID-19 в метро и автобусах

Отметим, сельскохозяйственный район ближе к западу от Барселоны – Сегрия – где проживают около 210 тысяч человек, был закрыт сразу после начала ослабления противоэпидемиологических мероприятий.

Всего в Каталонии установлено 81 932 случая заражения китайской коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, ЕС планирует предоставить экономике Испании финансовую помощь в связи с экономическим кризисом, спровоцированным COVID-19, однако европейские государства пока не могут договориться о принятии соответствующей программы.