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В Китае провели успешные испытания вакцины из убитого коронавируса

12 августа 2020, 03:10

CoronaVac хорошо переносится и не имеет серьезных побочных эффектов.

коронавирус
Третья фаза испытаний вакцины пройдет в КНР и Бразилии / Фото pixabay.com

В Китае вакцина против коронавируса биофарм-компании Sinovac успешно прошла фазу II клинических испытаний.

Разработчики утверждают, что препарат CoronaVac хорошо переносится и не существует никаких проблем с безопасностью, связанных с дозировкой, передает medRxiv.

В препринте исследования отмечается, что вакцину вводили внутримышечно здоровым взрослым в возрасте 18-59 лет по схеме двух инъекций - в первый и на 14 день в дозировке 3 мг/0,5 мл и 6 мг/0,5 мл.

CoronaVac показал хорошую иммуногенность даже при 3 мг: у 92,4% подопытных спустя 14 дней были нейтрализующие антитела, у 97,4% они появились на 28 день.

При этом отмечается, что уровни антител значительно снижались с возрастом. Это говорит о том, что пожилым людям может потребоваться повышенная доза или дополнительная доза вакцины.

Побочные реакции после каждой вакцинации в течение недели и 28 дней были легкими. В основном, это боль в месте инъекции. Сложных случаев не было. Частота возникновения побочных реакций в группах 6 мг и 3 мг была сопоставимой, что указывает на хороший профиль безопасности.

"По сравнению с другими кандидатами-вакцинами, в нашем случае частота повышения температуры у привитых была относительно низкой", - подчеркнули в Sinovac.

Биофарм-компания Sinovac (КНР) и институт Бутантан (Бразилия) начали разработку цельновирионной вакцины 28 января. 13 апреля получили разрешение на фазы I / II испытаний в провинции Цзянсу. SARS-CoV-2 "размножали" в клетках Vero и собирали, после чего патоген "убивали" β-пропиолактоном и очищали.

На данный момент также проводится фаза II на пожилых людях. Для фазы III пекинские разработчики решили применить дозировку 3 мг. Испытание будет проведено в КНР и Бразилии на 9000 добровольцев.

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Как сообщал Главред, ранее в Минздраве рассказали, когда и сколько украинцев получат вакцину от COVID-19. Виктор Ляшко подчеркнул, что Минздрав напрямую контактирует с производителями вакцины, чтобы договориться о поставках препаратов за государственный счет.

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