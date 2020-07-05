В Китае нашли опаснейший коронавирус еще в 2013 году, но решили это скрыть – The Sun

Китай скрывал обнаружение коронавируса RaTG13 / pixabay.com

В 2013 году китайским ученым удалось обнаружить штамм практически идентичного COVID-19 вируса на заброшенной шахте в юго-западной части Китая, где обосновались летучие мыши, а в прошлом шла добыча медной руды. Много лет вирус хранился в вирусологической лаборатории КНР, однако это было тайной.

Об этом пишут журналисты издания The Sun, которые провели собственное расследование.

В материале отмечается, что открытие учеными вируса произошло после инцидента в 2012 году, когда в результате резкой вспышки неизвестного заболевания вирусом заразились 6 работников шахты. Трое из них скончались. Симптоматика болезни – высокая температура, кашель и пневмония.

Вирусолог Ши Джэнгли, вклад которой в изучение подобного рода вирусов по достоинству оценили ее коллеги, в результате выступила соавтором наиболее масштабного научного исследования о коронавирусе. Генетическое описание вируса WIV, информация о котором была зафиксирована в докладе ученой, также содержало описание обнаруженного у летучей мыши вируса RaTG13. Описание подтвердило, что данный вирус на 96,2% совпадает с COVID-19.Читайте такжеРеальная ситуация хуже: опубликован тревожный прогноз развития пандемии COVID-19

Как утверждают журналисты, коллега Дженгли говорил, что ученые установили природу вируса RaTG13 еще в 2013 году, однако эту информацию держали в секрете.

Об этих сведениях решили вспомнить после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что на основании полученной им информации он полагает, что COVID-19 появился в результате утечки из Института вирусологии в Ухане.

Версию с утечкой вируса из лаборатории в Ухане также призвали Китай расследовать и в ВОЗ.Читайте такжеВакцина от COVID-19: в ВОЗ назвали новые оптимистичные сроки

Напомним, первая вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань. Согласно двум основным версиям, COVID-19 появился на продуктовом рынке или же распространился в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

В ВОЗ утверждают, что мир будет отходить от пандемии COVID-19 в течение десятилетий.