В МОЗ назвали четыре эпицентра COVID-19 в Украине

Киев не попал в список антирекордсменов

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал области в Украине, которые являются антилидерами по количеству зараженных китайским коронавирусом COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавируса за прошедшие сутки, 17 августа, было обнаружено в четырех областях Украины - это Харьковщина, Львовщина, Буковина и Прикарпатье. При этом Киев на этот раз не попал в перечень. Об этом глава МОЗ рассказал на брифинге 18 августа.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области – 204, Львовской области – 181, Черновицкой области – 172, Ивано-Франковской области – 169", – сказал чиновник.

Учитывая озвученную статистику, Степанов призвал людей не забывать об элементарных мерах безопасности, чтобы как можно быстрее вернуться в привычное русло жизни.

"Вы видите, что количество больных у нас не падает, оно растет. Мы считаем, что очень важно придерживаться тех рекомендаций, которые предоставляет Минздрав. Всех правил, которые установлены на территории страны. Это очень важно, чтобы мы могли победить наконец коронавирусную болезнь и вернуться к привычной жизни", – обратился министр к украинцам.

Коронавирус в Украине 18 августа

По состоянию на вторник, 18 августа, в Украине зафиксированы 94 436 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 17 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 616.

Жертвами COVID-19 стали 2 116 человек (+27 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 48 925 человек (+761 за сутки).