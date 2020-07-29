В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует COVID-19

Инновационное покрытие нейтрализует SARS-CoV-2, когда вирус вступает в контакт с тканью / pixabay.com

Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус, заразивший уже более 16,4 миллиона людей во всем мире.

Высокоэффективную многоразовую маску создали в Институте молекулярной медицины в Лиссабоне, пишет газета La Razón.

Маска от коронавируса разработана с использованием специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев.

"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам", - сообщили в институте.

Читайте такжеУченые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19Ученые также отметили, что испытания подтвердили эффективность продукта при защите от коронавирусной инфекции.

Как сообщал Главред, ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.