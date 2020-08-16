В США разрешили применять новый тест на коронавирус

Коронавирус будут выявлять по-новому / Reuters

В США одобрили применение нового теста, который определяет заражение коронавирусом по образцу слюны.

Тест разработан учеными из Йельского университета, он называется SalivaDirect, пишет ТАСС.

Для применения SalivaDirect не требуется брать мазок, что избавляет пациентов от необходимости испытывать неприятные ощущения. Образец слюны можно поместить в любую стерильную емкость. Узнать результат, как ожидается, можно будет во многих лабораториях в США.

Отмечается, что при таком методе "потенциально снижается риск" заражения коронавирусом специалистов, которые проводят тест.

Создатели SalivaDirect полагают, что стоимость его применения в США составит около 10 долларов. Это дешевле многих имеющихся в стране аналогов. Разработчики ранее сообщали, что на получение результата будет требоваться менее суток.

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Как сообщал Главред, ученые из США создали прибор, который позволяет практически мгновенно обнаруживать у человека заражение коронавирусом либо следы антител, если пациент уже переболел СOVID-19.

В свою очередь, португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус 2020.