Есть антитела: в США ученые прошли новый этап в борьбе с коронавирусом

В США ученые прошли новый этап в борьбе с коронавирусом / УНИАН

Группа исследователей в США сумела обнаружить набор антител к китайскому коронавирусу Covid-19, которые могут решить проблему заражения.

Об этом сообщают сотрудники Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (Нью-Йорк)

По словам медиков, антитела вырабатываются иммунной системой пациентов, которые длительный период болели тяжелой формой Covid-19.

Обнаруженные антитела помогут не только предотвратить заражение, но и сильно улучшить состояние зараженных людей на ранних стадиях болезни. Эффективность антител медики подтвердили длительными лабораторными испытаниями на животных.

Ожидается, что в будущем фармацевтические компании могут запустить добавку антител в массовое производство в виде препарата. При этом, медики утверждают, что процесс создания лекарства на основе антител будет гораздо более быстрым, чем создание вакцины от коронавируса.

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Напомним, ранее в грудном молоке матерей, которые переболели коронавирусом, нашли антитела к Covid-19. Ученые считают, что именно эти антитела защищают младенцев от болезни.